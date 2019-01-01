Американист: Трампа заставили общаться с Зеленским

«Ничего принципиально не изменится. Думаю, Трамп вообще не хотел бы вмешиваться в украинские дела, но на него давят Конгресс, верхушка Госдепартамента, Пентагона. Он в этом плане человек не свободный. Этот звонок – своего рода политический поклон его политическим противникам, в первую очередь демократам, чтобы его не критиковали», - считает американист.

