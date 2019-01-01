Американист: Трампа заставили общаться с Зеленским
Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США рассказал НСН, как изменятся отношения США и Украины с приходом к власти Владимира Зеленского.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье позвонил победителю выборов президента на Украине Владимиру Зеленскому. Как отмечается в распространенном Белым домом заявлении, американский лидер поздравил его с победой, назвав выборы важным этапом в истории Украины, и пожелал ему успехов. Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в эфире НСН заявил, что с приходом нового президента в отношениях Украины и США ничего не изменится (слушайте аудио).
«Ничего принципиально не изменится. Думаю, Трамп вообще не хотел бы вмешиваться в украинские дела, но на него давят Конгресс, верхушка Госдепартамента, Пентагона. Он в этом плане человек не свободный. Этот звонок – своего рода политический поклон его политическим противникам, в первую очередь демократам, чтобы его не критиковали», - считает американист.
Ранее в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опровергли сотрудничество с американскими лоббистами. Об этом было заявлено на официальной странице штаба в Facebook. Тогда Сергей Самуйлов заявил НСН, что встреча Зеленского с Трампом вполне вероятна только после того, как Зеленский станет официальным главой государства.
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