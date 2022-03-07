В МИД России оценили поставки Германией оружия Украине
Россия разочарована решением Германии поставлять оружие на Украину. Об этом заявил директор третьего Европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин.
«Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе», — цитирует дипломата РИА Новости.
Тяпкин считает, что в нынешней ситуации оружие, поставленное на Украину, может стать «добычей для террористов и мародеров», пишет RT.
Ранее Германия отказывалась от поставок летального оружия на Украину, ограничиваясь касками для украинских военных, напоминает Газета.ру. Однако в начале марта Берлин отправил Киеву ракеты Stinger, противотанковые гранатометы Panzerfaust, а также планирует предоставить 2700 ракет «Стрела».
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