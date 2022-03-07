В МИД России оценили поставки Германией оружия Украине

«Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе», — цитирует дипломата РИА Новости.

Тяпкин считает, что в нынешней ситуации оружие, поставленное на Украину, может стать «добычей для террористов и мародеров», пишет RT.

Ранее Германия отказывалась от поставок летального оружия на Украину, ограничиваясь касками для украинских военных, напоминает Газета.ру. Однако в начале марта Берлин отправил Киеву ракеты Stinger, противотанковые гранатометы Panzerfaust, а также планирует предоставить 2700 ракет «Стрела».

