В МИД России оценили поставки Германией оружия Украине

Россия разочарована решением Германии поставлять оружие на Украину. Об этом заявил директор третьего Европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин.

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«Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе», — цитирует дипломата РИА Новости.

Тяпкин считает, что в нынешней ситуации оружие, поставленное на Украину, может стать «добычей для террористов и мародеров», пишет RT.

Ранее Германия отказывалась от поставок летального оружия на Украину, ограничиваясь касками для украинских военных, напоминает Газета.ру. Однако в начале марта Берлин отправил Киеву ракеты Stinger, противотанковые гранатометы Panzerfaust, а также планирует предоставить 2700 ракет «Стрела».

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ОружиеУкраинаГерманияМИД РФ
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