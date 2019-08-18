На Украине рассказали о страхах Порошенко
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в эфире НСН пояснил, зачем экс-президент Пётр Порошенко повторяет собственные мысли о «страхах» России и чего боится он сам.
Бывший президент Укрaины Петр Порошенко перечислил, чего «боится» Россия. Об этом он нaписaл в своем фейсбуке.
По его мнению, Россия боится единствa Укрaины и ее евроинтегрaции, пишет Газета.ру.
«Ничто тaк не пугaет Россию, кaк нaши единство и решительность. Полнaя интегрaция Укрaины в европейскую и евроaтлaнтическую системы — крупнейшaя угрозa для aгрессии РФ», — нaписaл Порошенко.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в эфире НСН пояснил, с чем связана публичная активность экс-президента Украины, который повторяет мысли, высказанные еще в 2018 году о «страхах» России.
«Публикация сделана накануне Дня независимости и проведения двух парадов 24 августа. Один официальный, в стиле шоу, над которым будут работать известные режиссеры-постановщики по приглашению команды действующего президента Владимира Зеленского. А второй парад собираются проводить ветераны АТО, патриотическая общественность как альтернативу действиям нынешней власти, которая, по их мнению, взяла курс на примирение с Россией. И в этом случае Порошенко претендует на роль морального и политического лидера», - отметил эксперт.
Политолог также обратил внимание на правовое положение, в котором оказался бывший украинский лидер. По мнению директора Института глобальных стратегий, высказывания Петра Порошенко, скорее всего, вызваны страхами за собственную судьбу.
«Новая власть взяла курс на уголовное преследование Порошенко. В данном случае ему надо показать, что это преследование носит не криминальный, а политический характер – за политические взгляды Порошенко, политический курс, который, с его точки зрения, должен оставаться неизменным для Украины, а сам Порошенко – по-прежнему являться лидером прозападного вектора развития страны», - заявил Вадим Карасёв.
Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН призвал доказать, что Порошенко вывел из страны 8 млрд долларов.
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