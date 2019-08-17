На Украине призвали доказать, что Порошенко вывел из страны 8 млрд долларов
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН объяснил, почему Петр Порошенко не боится обвинений в финансовых манипуляциях из США.
Америкaнский миллиaрдер Сэм Кислин обвинил экс-президентa Укрaины Петрa Порошенко в «выведении из стрaны по меньшей мере $8 млрд», пишет RT.
«Только по известным мне фaктaм через госкомпaнию «Центрэнерго» было выведено от $700 до $800 млн», — зaявил предпринимaтель, отметив, что в США рaсследуется дело «по последнему миллиaрду доллaров кредитного трaншa» МВФ.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН заявил, что экс-президенту Украины Петру Порошенко нечего бояться обвинений со стороны американцев, пока они не доказаны.
«Для Порошенко эти заявления уже ничем не чреваты. Трамп его больше любить не будет. Он его не любит. И об этом говорили, когда Порошенко еще был президентом.
Все остальное надо доказывать. Любые заявления должны быть доказаны в соответствующем процедурном порядке. То есть, должно быть возбуждено уголовное дело, и суд должен принять соответствующее решение. Даже на Украине по 11 или 12 уголовным делам в отношение Порошенко ему не предъявляют обвинения в выводе восьми млрд долларов. Соответственно, пока Порошенко может спать спокойно», - заявил политолог.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в интервью НСН назвал имена политиков и бизнесменов на Украине и за рубежом, заинтересованных в расследовании «дела Порошенко».
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