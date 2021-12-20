На Украине рассказали, что инвесторы начали выводить деньги из страны

Из-за неопределенности в стране и эскалации конфликта инвесторы начали выводить деньги из Украины. Об этом сообщает телеканала «Дом» со ссылкой на экс-министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, советника главы офиса украинского президента Тимофея Милованова.

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Он считает, что в обстановке нагнетания возможной войны между Россией и Украиной в обществе начнется паника, и макроэкономическая ситуация ухудшаться. По его словам, первыми к этому процессу присоединятся иностранные инвесторы, которые уже сейчас вывели из страны несколько миллиардов гривен.

При этом Милованов подчеркнул, что в ближайшее время больших рисков для Украины нет, так как сейчас Национальный банк страны владеет достаточным количеством зарезервированных средств.

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ФОТО: pixabay.com
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