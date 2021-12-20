Финансисты рассказали, куда инвестировать в следующем году

Число частных инвесторов продолжает расти в России. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на независимого финансового советника Наталью Смирнову.

Она порекомендовала обратить внимание в 2022 году на высокую инфляцию и рост ставок мировыми центральными банками. По ее мнению, в этом случае вырастет доходность и по облигациям.

Что касается акций, то Смирнова считает, что привлекательными для инвестиций в следующем году станут компании, которые смогут переложить инфляцию в свой конечный продукт, например, ретейлеры. Она подчеркнула, что от повышения ставок увеличатся и процентные доходы финансовой отрасли.