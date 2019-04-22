На Украине раскрыли прошлое супруги Зеленского

По специальности архитектор, Елена работает автором в юмористической студии «Квартал 95». В ее собственности автомобиль Mercedes-Benz S 500 4Matic, парковочное место, две квартиры площадью 129,8 и 284 кв. м, треть нежилого помещения площадью в 337,8 кв. м, сообщает Ura.ru.

Как отмечает Газета.ру, 41-летняя Елена Зеленская изначально выступала против президентских амбиций супруга.

Напомним, что Владимир Зеленский набрал 73,18 процентов голосов на выборах президента Украины. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины после обработки 90,25% протоколов.

Президент украинского Центра системного анализа Ростислав Ищенко рассказал в эфире НСН об ожиданиях граждан Украины от нового лидера страны.

