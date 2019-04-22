На Украине раскрыли прошлое супруги Зеленского
Украинские СМИ рассказали о жене лидирующего на выборах президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщает телеканал ICTV, родом из Кривого Рога Елена Зеленская (девичья фамилия – Кияшко) училась в той же школе, что и ее будущий супруг, однако пара познакомилась только во время учебы в университете. В 2003 году Елена и Владимир поженились, в 2004-ом у них родилась дочь, а через девять лет появился сын, передает RT.
По специальности архитектор, Елена работает автором в юмористической студии «Квартал 95». В ее собственности автомобиль Mercedes-Benz S 500 4Matic, парковочное место, две квартиры площадью 129,8 и 284 кв. м, треть нежилого помещения площадью в 337,8 кв. м, сообщает Ura.ru.
Как отмечает Газета.ру, 41-летняя Елена Зеленская изначально выступала против президентских амбиций супруга.
Напомним, что Владимир Зеленский набрал 73,18 процентов голосов на выборах президента Украины. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины после обработки 90,25% протоколов.
Президент украинского Центра системного анализа Ростислав Ищенко рассказал в эфире НСН об ожиданиях граждан Украины от нового лидера страны.
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