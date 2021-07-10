На Украине раскрыли планы о депортации россиян из Крыма

После того, как Украина вернет себе Крым, 500 тысяч россиян, оказавшихся на полуострове с 2014, будут депортированы с полуострова. Такие планы украинский властей раскрыл вице-премьер Украины Алексей Резников телеканалу «Украина 24».

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«Если граждане не попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они находятся незаконно на той территории», — цитируют его «Известия».

Резников отметил, что в Киеве распространены разные точки зрения насчет российских граждан в Крыму. Резников причисляет себя к сторонникам юридических процедур под названием «выдворение», пишет Газета.ру.

Ранее депутат Верховной рады Кира Рудык заявила, что закон о коренных народах Украины является важным шагом на пути к «возвращению» Крыма в состав страны.

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