В Раде заявили о важном шаге Украины на пути к «возвращению» Крыма

«Пакет законов "Крымская платформа" — не только уверенные шаги по деоккупации полуострова, но и также шаги к интеграции коренных народов и уважению их прав», — цитирует парламентария «Обозреватель».

Рудык, считает, что Украина должна дать крымским татарам и миру «четкий сигнал», что продолжает борьбу за Крым.

Ранее Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины, в список которых не включены русские. В МИД России отметили, что закон нарушает основополагающие международные договоры и ставит миллионы русских в дискриминационное положение.

