В Раде заявили о важном шаге Украины на пути к «возвращению» Крыма
Закон о коренных народах Украины является важным шагом на пути к «возвращению» Крыма в состав страны. Об этом заявила депутат Верховной рады Кира Рудык.
«Пакет законов "Крымская платформа" — не только уверенные шаги по деоккупации полуострова, но и также шаги к интеграции коренных народов и уважению их прав», — цитирует парламентария «Обозреватель».
Рудык, считает, что Украина должна дать крымским татарам и миру «четкий сигнал», что продолжает борьбу за Крым.
Ранее Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины, в список которых не включены русские. В МИД России отметили, что закон нарушает основополагающие международные договоры и ставит миллионы русских в дискриминационное положение.
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