Sky News показал спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины

Британский телеканал Sky News опубликовал спутниковые снимки практически полностью обесточенной Украины, все они были сделаны с помощью спутников NASA Suomi и NOAA-20.

В статье отмечается, что мощные камеры снимают мерцание уличных фонарей, магазинных вывесок и свет из окон. Телеканал подчеркивает, что в конце ноября энергосистема Украины стала практически полностью неисправна.

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Ранее издание Forbes.ua со ссылкой на заявление главы минэнерго Украины Германа Галущенко заявило, что энергосистему страны можно будет восстановить только к лету, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, это станет возможно, если не будет новых обстрелов.

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