На Украине против Зеленского возбудили уголовное дело
Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) открыть уголовное дело касаемо возможной госизмены украинского лидера Владимира Зеленского и его команды, сообщает «5 канал».
В частности, политик обвиняется в срыве операции по аресту людей, которые были представителями ЧВК «Вагнер».
Одним из автором иска является экс-депутат Верховной рады Андрей Тетерук.
В августе прошлого года спецслужбы Украины готовили операцию по задержанию участников «Вагнера», для чего выманили их в Белоруссию, но она провалилась, после того как силовики доложили о планах офису президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru