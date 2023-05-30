На Украине против Зеленского возбудили уголовное дело

В частности, политик обвиняется в срыве операции по аресту людей, которые были представителями ЧВК «Вагнер».

Одним из автором иска является экс-депутат Верховной рады Андрей Тетерук.

В августе прошлого года спецслужбы Украины готовили операцию по задержанию участников «Вагнера», для чего выманили их в Белоруссию, но она провалилась, после того как силовики доложили о планах офису президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

