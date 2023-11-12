На Украине прошли митинги с требованием демобилизации

Отмечается, что на митинги вышли родственники мобилизованных. Они потребовали отправить военнослужащих на ротацию.

Митинги состоялись в Одессе, Житомире, Кривом Роге и Хмельницком. Участники акций держали в руках плакаты с требованием дать отдых тем, кто находится на фронте с начала конфликта.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин анонсировал усиление мобилизации из-за потерь на фронте, передает «Радиоточка НСН».

