На Украине прошли митинги с требованием демобилизации

В ряде украинских городов прошли митинги с требованием демобилизации, пишет издание «Страна».

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Отмечается, что на митинги вышли родственники мобилизованных. Они потребовали отправить военнослужащих на ротацию.

Митинги состоялись в Одессе, Житомире, Кривом Роге и Хмельницком. Участники акций держали в руках плакаты с требованием дать отдых тем, кто находится на фронте с начала конфликта.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин анонсировал усиление мобилизации из-за потерь на фронте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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