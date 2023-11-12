На Украине прошли митинги с требованием демобилизации
В ряде украинских городов прошли митинги с требованием демобилизации, пишет издание «Страна».
Отмечается, что на митинги вышли родственники мобилизованных. Они потребовали отправить военнослужащих на ротацию.
Митинги состоялись в Одессе, Житомире, Кривом Роге и Хмельницком. Участники акций держали в руках плакаты с требованием дать отдых тем, кто находится на фронте с начала конфликта.
Ранее член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин анонсировал усиление мобилизации из-за потерь на фронте, передает «Радиоточка НСН».
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