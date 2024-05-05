Умер российский режиссер и художник мультипликации Александр Горленко

Горленко стоял у истоков отечественной анимации. Он принадлежал к плеяде художников, которые формировали уникальный авторский стиль советских и российских мультипликационных картин, говорится в сообщении.

Режиссер начинал свою деятельность как художник-мультипликатор. Он работал над киноальманахом «Веселая карусель». Следующая работа - «Увеличительное стекло» - принесла ему большую популярность.

При участии Горленко были созданы мультипликационные фильмы «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист» и другие известные картины. Работы режиссера были отмечены наградами всероссийских и международных фестивалей.

«Александр Михайлович не только был выдающимся режиссером анимации, но и всегда с радостью делился своим бесценным опытом с молодыми, начинающими мультипликаторами», - сказано в сообщении.

Режиссер преподавал воспитанникам Московского кинолицея и ВГИКа. Ученики называли аниматора душой любой компании и отмечали его любовь к людям и стремление к совершенству.

Также Горленко способствовал сохранению традиций известных анимационных студий, включая «Союзмульфильм». В последние годы он входил в Творческий совет музыкального проекта Музея Победы «Главные детские песни».

Ранее стало известно о смерти российского режиссера Александра Пономарева на 65-м году жизни, передает «Радиоточка НСН».

