В Башкирии крупный пожар повредил три жилых дома
В городе Дюртюли в Башкирии три дома пострадали в результате крупного пожара, сообщило республиканское управление МЧС.
«Пожаром повреждены три дома, частично - гараж и хозпостройка, баня с предбанником», - заявили в ведомстве.
В одной из хозпостроек сгорели три мотоцикла и два мотоблока. При самостоятельном тушении пожара пострадали мужчина и женщина. Их доставили в больницу.
По данным ведомства, возгорание произошло на Лесной улице. Причины пожара устанавливаются.
Ранее в Екатеринбурге произошел пожар в воинской части на проспекте Космонавтов. Пострадали двое военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».
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