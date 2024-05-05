В Башкирии крупный пожар повредил три жилых дома

«Пожаром повреждены три дома, частично - гараж и хозпостройка, баня с предбанником», - заявили в ведомстве.

В одной из хозпостроек сгорели три мотоцикла и два мотоблока. При самостоятельном тушении пожара пострадали мужчина и женщина. Их доставили в больницу.

По данным ведомства, возгорание произошло на Лесной улице. Причины пожара устанавливаются.

Ранее в Екатеринбурге произошел пожар в воинской части на проспекте Космонавтов. Пострадали двое военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».

