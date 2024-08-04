На Украине прошел митинг с требованием отпустить мобилизованных
4 августа 202403:01
В городе Ковель на западе Украины прошел митинг с требованием отпустить горожан, задержанных сотрудниками военкомата, сообщает издание «Страна».
Он состоялся возле территориального центра комплектования. Собравшиеся требовали отпустить молодых людей, которых военкомы задержали на блокпосту. На опубликованном видео видны несколько десятков человек и полицейские, которые пытались оттеснить митингующих от здания военкомата.
Ранее на Украине изменили порядок вручения повесток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru