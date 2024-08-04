На Украине прошел митинг с требованием отпустить мобилизованных

В городе Ковель на западе Украины прошел митинг с требованием отпустить горожан, задержанных сотрудниками военкомата, сообщает издание «Страна».

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Он состоялся возле территориального центра комплектования. Собравшиеся требовали отпустить молодых людей, которых военкомы задержали на блокпосту. На опубликованном видео видны несколько десятков человек и полицейские, которые пытались оттеснить митингующих от здания военкомата.

Ранее на Украине изменили порядок вручения повесток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияУкраина

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