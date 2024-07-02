На Украине прокомментировали удар по аэродрому в Миргороде
2 июля 202402:34
На Украине бывший советник командования ВВС Юрий Игнат заявил об ударе войск России по украинскому военному аэродрому в Миргороде Полтавской области, сообщает РИА Новости.
Он признал, что «удар был» и «есть определенные потери». 1 июля Минобороны РФ сообщило, что авиация, артиллерия и беспилотники поразили украинские самолеты на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома.
Ранее подполье заявило об ударе по аэродрому в Полтавской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru