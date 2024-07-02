На Украине прокомментировали удар по аэродрому в Миргороде

Он признал, что «удар был» и «есть определенные потери». 1 июля Минобороны РФ сообщило, что авиация, артиллерия и беспилотники поразили украинские самолеты на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома.

Ранее подполье заявило об ударе по аэродрому в Полтавской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

