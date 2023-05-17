На Украине прокомментировали слова Зеленского о победе

Слова главы Украины о «скорой победе» над Россией похожи на разговоры мальчика в песочнице, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление экс-советника бывшего президента Леонида Кучмы Олега Соскина.

Экс-советник Кучмы обвинил Запад в предательстве Украины

«Эти залихватские заявления Зеленского, что будет контрнаступление, что мы победим, – это все разговоры маленького мальчика в песочнице», – сказал он.

Также он назвал достаточно сложной ситуацию вокруг Украины. Соскин указал, что из-за преследования русского языка в стране в настоящее время складывается тяжелое социальное, демографическое, духовное и национальное положение.

Ранее Соскин заявил, что Зеленскому следует как можно скорее подать в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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