На Украине прокомментировали слова Зеленского о победе

«Эти залихватские заявления Зеленского, что будет контрнаступление, что мы победим, – это все разговоры маленького мальчика в песочнице», – сказал он.

Также он назвал достаточно сложной ситуацию вокруг Украины. Соскин указал, что из-за преследования русского языка в стране в настоящее время складывается тяжелое социальное, демографическое, духовное и национальное положение.

Ранее Соскин заявил, что Зеленскому следует как можно скорее подать в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

