Экс-советник Кучмы обвинил Запад в предательстве Украины

Отказом принять Украину в НАТО и Евросоюз Запад «сдал» интересы страны, заявил в своем YouTube-канале бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

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«Союзнички Украину сдали по полной программе», - констатировал политик.

По его мнению, Киеву нужно перестать заигрывать с Вашингтоном и Брюсселем и сосредоточиться на своих интересах.

Соскин напомнил о плачевном состоянии финансовой системы страны. Бывший советник Кучмы предупредил, что скоро закончатся деньги на выплату пенсий.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал условие присоединения Украины к НАТО. Он отметил, что это невозможно до завершения конфликта с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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