Экс-советник Кучмы обвинил Запад в предательстве Украины

«Союзнички Украину сдали по полной программе», - констатировал политик.

По его мнению, Киеву нужно перестать заигрывать с Вашингтоном и Брюсселем и сосредоточиться на своих интересах.

Соскин напомнил о плачевном состоянии финансовой системы страны. Бывший советник Кучмы предупредил, что скоро закончатся деньги на выплату пенсий.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал условие присоединения Украины к НАТО. Он отметил, что это невозможно до завершения конфликта с Россией, передает «Радиоточка НСН».

