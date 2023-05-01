Экс-советник Кучмы обвинил Запад в предательстве Украины
Отказом принять Украину в НАТО и Евросоюз Запад «сдал» интересы страны, заявил в своем YouTube-канале бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Союзнички Украину сдали по полной программе», - констатировал политик.
По его мнению, Киеву нужно перестать заигрывать с Вашингтоном и Брюсселем и сосредоточиться на своих интересах.
Соскин напомнил о плачевном состоянии финансовой системы страны. Бывший советник Кучмы предупредил, что скоро закончатся деньги на выплату пенсий.
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал условие присоединения Украины к НАТО. Он отметил, что это невозможно до завершения конфликта с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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