На Украине произошел скандал из-за школьниц в «советских» фартуках

Девочки гуляли в центральном парке города Черновцы. В это время на них обратила внимание чиновница горсовета Ирина Ткачук, которая подошла с вопросом о том, «какая школа отличилась». Также она потребовала сменить фартуки на вышиванку.

Прохожие предложили обратиться в правоохранительные органы и привлечь к ответственности родителей школьниц.

Ранее Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал выбор плитки в цветах флага Украины в Белгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

