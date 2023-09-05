На Украине произошел скандал из-за школьниц в «советских» фартуках
Школьницы на Украине прогулялись в парке в кружевных фартуках «советского образца», что вызвало гнев местных властей, сообщает Telegram-канал «Мрия».
Девочки гуляли в центральном парке города Черновцы. В это время на них обратила внимание чиновница горсовета Ирина Ткачук, которая подошла с вопросом о том, «какая школа отличилась». Также она потребовала сменить фартуки на вышиванку.
Прохожие предложили обратиться в правоохранительные органы и привлечь к ответственности родителей школьниц.
Ранее Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал выбор плитки в цветах флага Украины в Белгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru