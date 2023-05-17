ЛДПР не будет менять цвета партии из-за схожести с флагом Украины

Он отметил, что флаг и герб ЛДПР зарегистрированы «в соответствующих цветах», также распространено огромное количество атрибутики.

Политик добавил, что партия не намерена менять свои цвета из-за схожести с флагом Украины.

«ЛДПР появилась раньше, чем независимая Украина», - заключил Нилов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос о том, является ли сочетание жёлтого и синего цветов основанием для задержания и заведения дел, указал, что в действующем законодательстве на этот счёт нет никаких норм и правил, пишут «Известия».

