ЛДПР не будет менять цвета партии из-за схожести с флагом Украины
Член высшего совета Либерально-демократической партии (ЛДПР) Ярослав Нилов заявил, что синий и жёлтый всегда были цветами политорганизации, сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что флаг и герб ЛДПР зарегистрированы «в соответствующих цветах», также распространено огромное количество атрибутики.
Политик добавил, что партия не намерена менять свои цвета из-за схожести с флагом Украины.
«ЛДПР появилась раньше, чем независимая Украина», - заключил Нилов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос о том, является ли сочетание жёлтого и синего цветов основанием для задержания и заведения дел, указал, что в действующем законодательстве на этот счёт нет никаких норм и правил, пишут «Известия».
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