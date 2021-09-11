На Украине продолжают мечтают о блокировке «Северного потока-2» через санкции США

«Если правительство США введет санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать», - заявил глава «Нафтогаза».

Напомним, накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер на утреннем оперативном совещании сообщил, что строительство газопровода «Северный поток-2» полностью завершено.

Запуск «Северного потока-2» выгоден Европе, поскольку после ввода газопровода в эксплуатацию цены на газ понизятся во всем мире, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

«Пуск "Северного потока-2" повлияет на весь мировой рынок газа: на цены и в США, и в Юго-Восточной Азии. Все идет к тому, чтобы после запуска цены несколько снизились, цены на газ в Европе действительно фантастические сейчас. Мировой бизнес, независимо от того, где находятся его заводы и главная контора, заинтересован в пуске "Северного потока-2". Политики могут говорить что угодно, но бизнес прост как правда. Его интересует только прибыль и затраты», - отметил эксперт.