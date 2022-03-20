На Украине продлено военное положение на 30 суток

«Президентом Украины по состоянию на 20.03.2022 года подписаны законы Украины... закон об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" №2119-IX (регистр. №7168). Этим законом продлен срок действия военного времени в Украине с 05 часов 30 минут 26 марта 2022 сроком на 30 суток», - говорится на сайте.

Спецоперация на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида», «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины. Официальный Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил о всеобщей мобилизации.

