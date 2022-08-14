«Газпром» поставляет газ через Украину через Суджу в подтвержденном объеме
«Газпром» осуществляет транзит газа через Украину в подтвержденном Киевом объеме на ГИС «Суджа». На 14 августа поставлено 40,9 миллиона кубометров, на ГИС «Сохрановка» заявка отклонена, напомнил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», - 40,9 миллиона кубометров на 14 августа. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», - цитирует РИА Новости его слова.
Украинская сторона с 11 мая не ведет прием газа для транзита через ГИС «Сохрановка». В качестве причины указывалось, что населенный пункт расположен на подконтрольной российским войскам территории ЛНР. Таким образом транзит российского газа в Европу осуществляется через единственный вход - ГИС «Суджа». В «Газпроме» считают, что технологических возможностей для переноса всего объема на «Суджу» нет.
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