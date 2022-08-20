Украина предложила компенсировать поставки по «Северному потоку»

Транзит газа через Украину и Польшу позволит компенсировать перебои в работе трубопровода «Северный поток». Об этом заявил оператор ГТС Украины (ОГТСУ).

«Газпром» объявил о новой остановке «Северного потока» на профилактику

Ранее «Газпром» объявил о приостановке поставок газа по магистрали на трое суток, начиная с 31 августа. Российский концерн пояснил, что «Северный поток» остановят для проведения профилактических работ.

«Принимая во внимание регулярные перебои в работе "Северного потока-1" в течение последних месяцев, а также объявленную остановку этого маршрута в конце августа, напоминаем вам о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу», – отмечается в заявлении ОГТСУ.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ГазпромСеверный ПотокГазУкраина
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