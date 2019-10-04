«Никто не расстроится». На Украине о русском языке в школах
Президент Украинского аналитического центра в эфире НСН выразил уверенность, что для населения это не стало неожиданностью.
С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине переведут на использование украинского языка. Об этом заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад. По ее словам, русскоязычных школ на Украине мало, но они еще есть. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Евросоюза, переведут на украинский с сентября 2023 года. Она добавила, что в случае с русским языком школьники смогут взять отдельные факультативы.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что еще при президенте Викторе Януковиче учителя вели уроки на украинском языке, по его словам, население к этому уже привыкло.
«Такой проблемы уже давно не существует, это все политизируется. Еще при Януковиче в школах обучение велось на украинском языке. У нас эта система отлажена. Если это регионы, где преобладает русскоязычное население, то всегда есть факультативные занятия по русскому языку и литературе. Особых проблем не возникает, учителя существуют. В некоторых регионах можно изучать польский, венгерский, даже греческий и болгарский. Ну и английский, разумеется, это любимое развлечение. Обсуждалось возможное принятие закона о содействии национальным группам, проживающим на территории Украины. Он будет регулировать для них вопросы языка, культуры, межкультурного общения, национальных праздников. Такого законопроекта пока нет, предлагают развивать не только язык, а комплексно - например, театры, культурные центры. Хотят сделать с размахом. Может быть, этот закон остановится на уровне декларации, но могут и дальше», - рассказал он.
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Теперь все государственные органы или общественные организации должны использовать только украинский. Для контроля за его применением обсуждалось даже создание «языковой комиссии».
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