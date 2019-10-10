В Крыму инвестпроекты в дорожном строительстве создадут более 900 рабочих мест

В Крыму реализуются двенадцать инвестпроектов в дорожном строительстве, которые, как ожидается, обеспечат создание более 900 рабочих мест. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на Корпорацию развития республики.

Отмечается, что уже создано 489 рабочих места.

Проекты направлены на создание придорожной инфраструктуры, производство асфальтобетонных смесей, железобетонных конструкций и другие направления. В рамках проектов обновляются дороги в Симферопольском и Бахчисарайском районах, Керчи, Феодосии, Сакском районе, Ялте, Алуште, Ленинском и Кировском районах. ⠀

Как пояснили в Корпорации, сфера дорожного строительства является одной из самых востребованных и перспективных для инвесторов. В частности, в 12 проектов было вложено 1,7 млрд рублей инвестиций.

