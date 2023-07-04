На Украине призвали национализировать предприятия Порошенко

На сайте офиса Зеленского появилась петиция с призывом национализировать все предприятия Петра Порошенко.

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Инициатива связана с его антигосударственной деятельностью, отмечается в петиции.

Документ зарегистрирован 4 июля. Пока предложение собрало 2268 голосов из 25 тысяч необходимых для дальнейшего рассмотрения.

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ФОТО: РИА Новости
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