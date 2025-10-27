Росавиация аннулирует сертификат авиакомпании «Ангара» на коммерческие перевозки
Авиакомпания «Ангара» лишится сертификата на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что ведомство с 5 ноября аннулирует сертификат эксплуатанта «Ангары», и перевозчик не сможет выполнять коммерческие рейсы, пишет RT.
«Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов, на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу», - подчеркнули в Росавиации.
Рейсы «Ангары» по 11 региональным направлениям передадут другим перевозчикам. Полеты будут выполнять компании «Ираэро», «Аврора», «Хабаровские авиалинии».
Ранее СМИ сообщали о грядущих масштабных проверках 51 российской региональной авиакомпании в связи с ростом числа авиапроисшествий вдвое по отрасли.
