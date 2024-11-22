Умер политолог и экс-офицер армии США Скотт Беннетт

Политолог и бывший офицер армии США Скотт Беннетт, известный как эксперт по борьбе с терроризмом, умер в возрасте 46 лет. О его смерти сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на его знакомых.

По словам близких, Беннетт скончался в городе Уолнат-Крик, штат Калифорния. Причиной смерти стала болезнь печени. Беннетт активно выступал с аналитическими комментариями по международным вопросам.