Умер политолог и экс-офицер армии США Скотт Беннетт

Политолог и бывший офицер армии США Скотт Беннетт, известный как эксперт по борьбе с терроризмом, умер в возрасте 46 лет. О его смерти сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на его знакомых.

По словам близких, Беннетт скончался в городе Уолнат-Крик, штат Калифорния. Причиной смерти стала болезнь печени. Беннетт активно выступал с аналитическими комментариями по международным вопросам.

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Скотт Беннетт служил в качестве офицера в армии США и специализировался на информационно-психологической работе.

В 2023 году он посетил Донбасс. Это легло в основу документального фильма «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера», созданного автором-документалистом Ольгой Кирий и режиссером Олегом Некишевым, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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