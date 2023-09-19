На Украине вырабатывать электричество будут заключенные на велогенераторах
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона, который предполагает, что заключенные в счет сокращения срока тюремного заключения будут заниматься выработкой электроэнергии на велогенераторах, сообщает ТАСС.
Мера может распространиться на 50 тысяч отбывающих лишение свободы. Таким образом, заключенные смогут сократить свой срок на 30 дней в каждом году. По словам парламентариев, законопроект продемонстрирует украинскому обществу «альтернативные пути наполнения энергосистемы страны». Также депутаты не исключили возможность использования в этих целях тренажерные залы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru