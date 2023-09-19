На Украине вырабатывать электричество будут заключенные на велогенераторах

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона, который предполагает, что заключенные в счет сокращения срока тюремного заключения будут заниматься выработкой электроэнергии на велогенераторах, сообщает ТАСС.

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Мера может распространиться на 50 тысяч отбывающих лишение свободы. Таким образом, заключенные смогут сократить свой срок на 30 дней в каждом году. По словам парламентариев, законопроект продемонстрирует украинскому обществу «альтернативные пути наполнения энергосистемы страны». Также депутаты не исключили возможность использования в этих целях тренажерные залы.

Ранее экс-советник Кучмы заявил, что украинские города могут остаться без света и воды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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