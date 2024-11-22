Венесуэла экстрадировала подозреваемого в обороте наркотиков россиянина
Россиянин Станислав Ружицкий, разыскиваемый по обвинению в обороте наркотиков, был экстрадирован из Венесуэлы в Россию. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Согласно данным следствия, с 2009 по 2012 годы Ружицкий, совместно с соучастниками, занимался закупкой и распространением наркотиков в Санкт-Петербурге и Москве.
В 2013 году ему было предъявлено обвинение по статьям УК, связанным с незаконным оборотом наркотических средств. После этого Ружицкий скрывался за границей, а в 2016 году был объявлен в международный розыск.
Благодаря усилиям Интерпола, в марте 2024 года он был задержан в Венесуэле. Сегодня Ружицкий был передан российским властям в аэропорту Каракаса и направлен в Москву для дальнейшего разбирательства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru