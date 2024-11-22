Венесуэла экстрадировала подозреваемого в обороте наркотиков россиянина

Россиянин Станислав Ружицкий, разыскиваемый по обвинению в обороте наркотиков, был экстрадирован из Венесуэлы в Россию. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Согласно данным следствия, с 2009 по 2012 годы Ружицкий, совместно с соучастниками, занимался закупкой и распространением наркотиков в Санкт-Петербурге и Москве.

В Россию из Албании экстрадирован «вор в законе» Игорь Кокунов

В 2013 году ему было предъявлено обвинение по статьям УК, связанным с незаконным оборотом наркотических средств. После этого Ружицкий скрывался за границей, а в 2016 году был объявлен в международный розыск.

Благодаря усилиям Интерпола, в марте 2024 года он был задержан в Венесуэле. Сегодня Ружицкий был передан российским властям в аэропорту Каракаса и направлен в Москву для дальнейшего разбирательства, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Каролина Кабрал
ТЕГИ:НаркотикиЭкстрадицияРоссияРоссиянеВенесуэла

Горячие новости

Все новости

партнеры