Венесуэла экстрадировала подозреваемого в обороте наркотиков россиянина

Россиянин Станислав Ружицкий, разыскиваемый по обвинению в обороте наркотиков, был экстрадирован из Венесуэлы в Россию. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Согласно данным следствия, с 2009 по 2012 годы Ружицкий, совместно с соучастниками, занимался закупкой и распространением наркотиков в Санкт-Петербурге и Москве.