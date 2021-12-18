На Украине приняли решение перевести Луганскую ТЭС на газ из-за дефицита угля

«Возможность замещения угля газом в первую очередь внедрена именно для Луганской ТЭС», - цитирует сообщение ведомства сайт правительства Украины.

Другая возможность обеспечить достаточный запас топлива на станции отсутствует, сообщает ТАСС.

На Украине заявили, что электростанция будет работать на газе только в период вынужденного отсутствия угля из-за действий Российской Федерации.

«Этот механизм обеспечит безубыточность деятельности по производству электрической энергии на Луганской ТЭС при использовании в качестве топлива природного газа и будет применяться только к периоду возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах из-за действий Российской Федерации», - заявляет Минэнерго.

Использование этого механизма на других ТЭС Украины пока не планируется, подчеркнули в энергетическом ведомстве.

Ранее Минэкономразвития РФ объяснило, что Россия прекратила поставки энергетического угля на Украину по причине растущих потребностей внутри страны, сообщает РИА Новости. В ведомстве отметили, что в осенне-зимний период России следует уделять «особое внимание обеспечению собственных потребностей».

