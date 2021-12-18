На Украине приняли решение перевести Луганскую ТЭС на газ из-за дефицита угля
Луганская ТЭС перешла на работу с угля на газ Это решение приняла национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) на фоне дефицита угля в стране, сообщает Министерство энергетики Украины 18 декабря.
«Возможность замещения угля газом в первую очередь внедрена именно для Луганской ТЭС», - цитирует сообщение ведомства сайт правительства Украины.
Другая возможность обеспечить достаточный запас топлива на станции отсутствует, сообщает ТАСС.
На Украине заявили, что электростанция будет работать на газе только в период вынужденного отсутствия угля из-за действий Российской Федерации.
«Этот механизм обеспечит безубыточность деятельности по производству электрической энергии на Луганской ТЭС при использовании в качестве топлива природного газа и будет применяться только к периоду возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах из-за действий Российской Федерации», - заявляет Минэнерго.
Использование этого механизма на других ТЭС Украины пока не планируется, подчеркнули в энергетическом ведомстве.
Ранее Минэкономразвития РФ объяснило, что Россия прекратила поставки энергетического угля на Украину по причине растущих потребностей внутри страны, сообщает РИА Новости. В ведомстве отметили, что в осенне-зимний период России следует уделять «особое внимание обеспечению собственных потребностей».
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