На Украине приняли проект о переносе празднования Рождества

Верховная рада приняла законопроект о переносе празднования Рождества на 25 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

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Целью законопроекта был «отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января».

Президент Украины Владимир Зеленский предложил парламенту перенести празднование Рождества на 25 декабря. Он предлагал в том числе изменить даты празднования Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц страны.

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ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
ТЕГИ:РождествоВерховная Рада

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