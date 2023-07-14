На Украине приняли проект о переносе празднования Рождества
14 июля 202312:19
Верховная рада приняла законопроект о переносе празднования Рождества на 25 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.
Целью законопроекта был «отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января».
Президент Украины Владимир Зеленский предложил парламенту перенести празднование Рождества на 25 декабря. Он предлагал в том числе изменить даты празднования Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru