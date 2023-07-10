Патриарх Кирилл заявил, что Россия удерживает мир от пришествия антихриста

По его мнению, многие люди, в том числе в западных странах, смотрят на Россию с надеждой, считая её страной, которая удерживающей от пришествия в мир антихриста.

«Россия становится удерживающей от тотального господства зла, то есть пришествия антихриста... на Церковь нашу возложена огромная духовная ответственность и за народ свой, и за страну, да и за весь мир», — заключил патриарх.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что поражение России в нынешних условиях может привести к губительным последствиям для всего человечества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

