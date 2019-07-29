На Украине придумали новый план по возвращению Крыма

«Постпред президента Украины в Крыму» Антон Кориневич сообщил, что Киев может инициировать создание международной площадки для переговоров по Крыму.

В интервью изданию «Сегодня.ua» Кориневич отметил, что по урегулированию ситуации в Донбассе существует «нормандский формат» и «минские договоренности». Хотя и они. По его мнению, не идеальны. А вот по вопросу «возвращению» полуострова подобной площадки нет.

Украинский политик считает, что в переговорах по Крыму должны участвовать страны-участницы «нормандского формата», а также Турция и США. Кориневич также полагает, что отсутствие «диалога» по Крыму связано с принципиальной позицией Москвы.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в эфире НСН ответил штабу Зеленского на идею о «национальной автономии» в Крыму.



