В Крыму ответили штабу Зеленского на идею о «национальной автономии»

«Повторяет уже то, что раньше неоднократно озвучивалось и от чего отказывались. Если он хочет продолжения обострения отношений Украины с Россией, он будет предлагать такие бредовые идеи. Крым будет всегда уже в составе Российской Федерации, мы воссоединились навечно. Наше нахождение в составе Украины было не по праву, не по закону. Мы с Россией воссоединились по справедливости, по закону. А они продолжают считать Крым своей территорией и придумывают разные варианты поведения в отношения Крыма. Автономия в их составе — это только на бумаге, они же вообще не задумываются над тем, что вообще-то в Крыму 90% представителей других национальностей и только чуть больше 10% крымских татар. Это говорит о том, что дилетанты пришли к власти, и как бы эти дилетанты кроме всего прочего не наделали плохого, не продолжили ту антироссийскую линию, которую очень взвинтил Порошенко с его окружением», — сказал сенатор.

Напомним, что сам Владимир Зеленский еще до официального вступления в должность президента пообещал, что Украина вернет Крым. В эфире НСН глава общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар РК» Эйваз Умеров призвал новоизбранного президента Украины не политизировать трагическую дату и заверил его, что в «освобождении от оккупации» крымские татары не нуждаются.

