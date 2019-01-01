В Крыму ответили штабу Зеленского на идею о «национальной автономии»
Член Совфеда от Республики Крым заявил в эфире НСН обвинил новые власти Украины в дилетантском подходе к политике.
Украина во время президентства Владимира Зеленского вернётся к вопросу о включении в конституцию страны текста о «национальной автономии» в Крыму. Такое заявление в эфире телеканала ATR сделал советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев. По его словам, на Украине действует комитет парламента «по оккупированным территориям», в котором поддерживают идею создания «крымской национальной автономии». Потураев отметил, что с XIX века украинская сторона сотрудничала с «независимым» Крымским ханством.
В эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что такие заявления команды Зеленского говорят об их дилетантском подходе (слушайте аудио).
«Повторяет уже то, что раньше неоднократно озвучивалось и от чего отказывались. Если он хочет продолжения обострения отношений Украины с Россией, он будет предлагать такие бредовые идеи. Крым будет всегда уже в составе Российской Федерации, мы воссоединились навечно. Наше нахождение в составе Украины было не по праву, не по закону. Мы с Россией воссоединились по справедливости, по закону. А они продолжают считать Крым своей территорией и придумывают разные варианты поведения в отношения Крыма. Автономия в их составе — это только на бумаге, они же вообще не задумываются над тем, что вообще-то в Крыму 90% представителей других национальностей и только чуть больше 10% крымских татар. Это говорит о том, что дилетанты пришли к власти, и как бы эти дилетанты кроме всего прочего не наделали плохого, не продолжили ту антироссийскую линию, которую очень взвинтил Порошенко с его окружением», — сказал сенатор.
Напомним, что сам Владимир Зеленский еще до официального вступления в должность президента пообещал, что Украина вернет Крым. В эфире НСН глава общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар РК» Эйваз Умеров призвал новоизбранного президента Украины не политизировать трагическую дату и заверил его, что в «освобождении от оккупации» крымские татары не нуждаются.
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