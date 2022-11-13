На Украине предупредили об отключениях электричества
Плановые отключения электричества ожидаются 13 ноября в Киеве и семи областях Украины, сообщает «РЕН ТВ».
По данным «Укрэнерго», отключения будут действовать с 0:00 до 24:00. Речь идет о Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
Кроме того, электричества не будет в подконтрольной Киеву части Донбасса.
12 ноября более 8 тысяч абонентов в Донецкой народной республике остались без электроснабжения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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