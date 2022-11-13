На Украине предупредили об отключениях электричества

По данным «Укрэнерго», отключения будут действовать с 0:00 до 24:00. Речь идет о Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Кроме того, электричества не будет в подконтрольной Киеву части Донбасса.

12 ноября более 8 тысяч абонентов в Донецкой народной республике остались без электроснабжения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

