В ДНР более 8 тысяч абонентов остались без света

Рогов: Украина усиливает группировку ВСУ на запорожском направлении

Гутерриш: важно создать условия для диалога РФ и Украины

Белый дом: глава США Байден не будет проводить переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом во время саммита G20 в Индонезии

Российский боксер в легком весе Батыргазиев одержал победу в Москве над панамцем Нуньесом

Гидрометцентр: в Москве в субботу +8…+11, небольшой дождь