В ДНР более 8 тысяч абонентов остались без света
Более 8 тысяч абонентов в Донецкой народной республике остались без электроснабжения. Об этом сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.
«По состоянию на 7:30 12 ноября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 98 трансформаторных подстанций, 8246 бытовых абонентов», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Накануне вечером Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) зафиксировал обстрелы Горловки и Верхнеторецкого в ДНР. Украинские войска обстреляли населенные пункты снарядами калибром 152 миллиметра.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 514 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 717 / сут.
- Рогозин не сомневается в победе России
- В ДНР более 8 тысяч абонентов остались без света
- Рогов: Украина усиливает группировку на запорожском направлении
- Генсек ООН заявил о важности создания условий для мира на Украине
- СМИ: Демократы приблизились к контролю над сенатом США
- Посол Колумбии предупредил о подорожании кофе в 2023 году
- Карту территории Украины оцифровали для тренировки операторов дронов-камикадзе
- Американский историк назвал «нацистами» поддерживающих Украину западных политиков
- Освобожденный из плена боец НМ ДНР рассказал об издевательствах СБУ
- Синоптик спрогнозировал первый снег на юге России в конце предстоящей недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru