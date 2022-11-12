В ДНР более 8 тысяч абонентов остались без света

Более 8 тысяч абонентов в Донецкой народной республике остались без электроснабжения. Об этом сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.

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«По состоянию на 7:30 12 ноября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 98 трансформаторных подстанций, 8246 бытовых абонентов», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Накануне вечером Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) зафиксировал обстрелы Горловки и Верхнеторецкого в ДНР. Украинские войска обстреляли населенные пункты снарядами калибром 152 миллиметра.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭлектричествоДНР
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