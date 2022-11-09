«Укрэнерго»: планируется веерное отключение электричества по всей Украине

Путин спрогнозировал снижение инфляция в РФ до 5% в начале 2023 года Путин присвоил звание Героя РФ посмертно протоиерею Михаилу Васильеву Пентагон подтвердил передачу ВСУ двух комплексов ПВО NASAMS Президент Молдавии Санду поддержала запрет оппозиционной партии «Шор» Трамп призвал граждан США прийти на промежуточные выборы