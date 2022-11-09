«Укрэнерго»: планируется веерное отключение электричества по всей Украине

Компания «Укрэнерго» сообщила, что 9 ноября планируются веерные отключения электричества по всей Украине, сообщает «Страна.ua».

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Максимум отключений планируется в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Отмечается, что аварийные отключения пока не планируются.

Из-за отсутствия возможности оперативно восстановить энергетическую инфраструктуру зимой есть необходимость эвакуировать часть населения Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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