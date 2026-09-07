СМИ: В супермаркетах Киева и Одессы массово скупают продукты

Издание опубликовало соответствующие видеокадры в своем Telegram-канале. Причины возникшего ажиотажа не называются. В магазинах запечатлены большие очереди покупателей у касс с тележками, заполненными продуктами. На автостоянках у магазинов нет свободных мест для автомобилей.

По данным СМИ, ситуация связана с проблемами со снабжением магазинов в разных городах страны. Публикуются снимки пустующих полок в супермаркетах. В некоторых торговых сетях начали вводить ограничения на количество приобретаемых продуктов.

На Украине ожидают дефицит продуктов и рост цен до 30 процентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

