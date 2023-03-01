На Украине предложили запретить «Рёдан»
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась новая петиция с требованием запретить на всей территории страны неформальную молодежную группировку «Рёдан».
Автор петиции предлагает ввести уголовную ответственность для лиц, способствующих присоединению молодежи к группировке. Также предлагается беседовать с детьми об опасности этой субкультуры.
Отмечается, что пока петицию поддержали более 600 человек. Для рассмотрения украинским президентом петиция должна набрать 25 тысяч голосов.
В последние дни на Украине группы подростков пытались устроить драки в Киеве, Житомире, Ивано-Франковске, Львове, Харькове, Виннице, Днепропетровске и Одессе, пишут СМИ.
Ранее на сайте Зеленского появилась новая петиция с требованием перевода украинского алфавита с кириллицы на латиницу.
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