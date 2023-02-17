Украинский алфавит снова хотят перевести на латиницу
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась новая петиция с требованием перевода украинского алфавита с кириллицы на латиницу.
СМИ отмечают, что это не первая петиция с такими требованиями. Предыдущая была подана 21 декабря 2022 года, однако не набрала нужного количества подписей.
Ранее петиция на сайте Зеленского о переименовании России в «Московию» набрала нужные подписи. Петиция появилась на сайте Владимира Зеленского в ноябре 2022 года. Необходимые для официального рассмотрения 25 тысяч голосов собраны.
Авторы предлагают использовать применительно к России название «Московия», к РФ - «Московская Федерация», а термин «русский» поменять на «московский».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+15 359 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 245 / сут.
- Макрон: устойчивый мир в Европе невозможен без учета России
- Зеленский заявил, что Украина вернёт контроль над утраченными территориями
- Украинский алфавит снова хотят перевести на латиницу
- Девять домов по реновации ввели в Москве в 2023 году
- Блогера КраСаву оштрафовали за фейки о российской армии
- Число погибших в результате схода лавин в Таджикистане возросло до 18
- Соцопрос: мужчинам не нужны подарки на 23 февраля
- Белоруссия ограничила въезд для грузовиков из Польши
- СМИ: Украинский беспилотник снова атаковал аэропорт в Брянске
- Шольц: поставки Киеву оружия приведут к завершению конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru