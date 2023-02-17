Украинский алфавит снова хотят перевести на латиницу

СМИ отмечают, что это не первая петиция с такими требованиями. Предыдущая была подана 21 декабря 2022 года, однако не набрала нужного количества подписей.

Ранее петиция на сайте Зеленского о переименовании России в «Московию» набрала нужные подписи. Петиция появилась на сайте Владимира Зеленского в ноябре 2022 года. Необходимые для официального рассмотрения 25 тысяч голосов собраны.

Авторы предлагают использовать применительно к России название «Московия», к РФ - «Московская Федерация», а термин «русский» поменять на «московский».