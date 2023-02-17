На сайт Зеленского внесли петицию с просьбой не отменять празднование 9 мая

На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой оставить 9 мая официальным праздником.

Авторы петиции утверждают, что отмена празднования связана с попыткой «демонтажа исторической памяти». В тексте петиции также отмечается, что необходимо сохранить память о тяжелых боях и Великой Победе.

На данный момент предложение набрало чуть больше 80 голосов, при 25 тысячах глава государства рассмотрит предложение.