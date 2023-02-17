На сайт Зеленского внесли петицию с просьбой не отменять празднование 9 мая

На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой оставить 9 мая официальным праздником.

Авторы петиции утверждают, что отмена празднования связана с попыткой «демонтажа исторической памяти». В тексте петиции также отмечается, что необходимо сохранить память о тяжелых боях и Великой Победе.

На данный момент предложение набрало чуть больше 80 голосов, при 25 тысячах глава государства рассмотрит предложение.

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14 февраля депутаты Верховной рады зарегистрировали законопроект об отмене празднования в Украине 8 марта, 1 мая и Дня Победы.

Инициатива принадлежит депутатам партий «Слуга народа» и «Голос». Законодатели считают, что Украина должна быть очищена от «навязанных прошлым» дат.

Также депутаты предложили установить новые праздники. День украинской женщины – 25 февраля, связав его с днем рождения поэтессы Леси Украинки, 9 марта будет выходным в честь дня рождения Тараса Шевченко.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДень ПобедыУкраина
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