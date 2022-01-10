На Украине предложили ввести продуктовые талоны

По его словам, подорожание продовольствия связано с резким скачком стоимости российского газа. Устенко отметил, что власти могут ввести продуктовые талоны, поскольку даже временная отмена НДС на продукты питания повлечет дополнительные расходы из государственного бюджета. Советник президента добавил, что будут рассматриваться различные варианты.

Ранее бывший министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергей Терехин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что правительство Украины на фоне продолжающейся гибридной войны вынуждено брать деньги в долг, что приводит к плачевным экономическим последствиям.

