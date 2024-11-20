На Украине предложили упразднить пост президента
На Украине необходимо упразднить пост президента в качестве одной из мер по борьбе с иностранным влиянием, сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
По его словам, агенты иностранного влияния превратили Украину «в проект для международных разборок и бездонную кассу, из которой эти разборки оплачиваются».
Парламентарий предложил упразднить пост главы государства, запретить наблюдательные советы с участием иностранцев и принять закон об агентах иностранного влияния.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский украл больше, чем все остальные руководители страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru