На Украине предложили убрать понятие «ограниченно пригодный»
10 сентября 202301:31
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о коррупции в военкоматах, сообщает «Лента.ру».
По его словам, в ближайшем будущем часть призывников, имеющих проблемы со здоровьем, будут призывать на службу. Лубинец заявил, что понятие «ограниченно пригодный» необходимо убрать.
В настоящее время в стране проверяют все военно-врачебной комиссии, поскольку ранее было выявлено огромное количество фактов коррупции.
Ранее в Киеве началась мобилизация мужчин старше 50 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru