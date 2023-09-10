На Украине предложили убрать понятие «ограниченно пригодный»

По его словам, в ближайшем будущем часть призывников, имеющих проблемы со здоровьем, будут призывать на службу. Лубинец заявил, что понятие «ограниченно пригодный» необходимо убрать.

В настоящее время в стране проверяют все военно-врачебной комиссии, поскольку ранее было выявлено огромное количество фактов коррупции.

Ранее в Киеве началась мобилизация мужчин старше 50 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

