СМИ: В Киеве началась мобилизация мужчин старше 50 лет
В Киеве началась мобилизация мужчин в возрасте старше 50 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщения жителей украинской столицы. По их словам, повестки выдают на остановках общественного транспорта, в магазинах, парках и других людных местах.
Одна из собеседниц агентства рассказала, что в городе начали забирать на службу граждан, которые попадают под категорию 50 плюс. Другой житель города сообщил, что представители призывной комиссии ранним утром пятницы блокировали одно из киевских общежитий и поголовно мобилизовали всех мужчин, которые приехали в города на заработки и на момент облавы находились в здании.
Ранее в Ране не исключили, что власти Украины могут обратиться к другим странам, чтобы экстрадировать военнообязанных граждан, которые покинули страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru