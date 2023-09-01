СМИ: В Киеве началась мобилизация мужчин старше 50 лет

В Киеве началась мобилизация мужчин в возрасте старше 50 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщения жителей украинской столицы. По их словам, повестки выдают на остановках общественного транспорта, в магазинах, парках и других людных местах.

Одна из собеседниц агентства рассказала, что в городе начали забирать на службу граждан, которые попадают под категорию 50 плюс. Другой житель города сообщил, что представители призывной комиссии ранним утром пятницы блокировали одно из киевских общежитий и поголовно мобилизовали всех мужчин, которые приехали в города на заработки и на момент облавы находились в здании.