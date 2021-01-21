На Украине предложили создать достающую до Кремля ракету
Украина должна расходовать на перевооружение армии по несколько миллиардов долларов в год. Об этом военный эксперт Валентин Бадрак заявил в эфире телеканала «Апостроф».
По его словам, нужно иметь ракеты, чтобы через пять лет «показать Кремлю зубы».
По его словам, Киев мог бы создать ракеты с дальностью полета до 1,5 тысяч километров, «чтобы можно было достать до Кремля ракетой».
Бадрак полагает, что только в этом случае Украина будет способна изменить риторику переговоров с Россией.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН ранее признал, что Россия и Украина могут помириться за один день.
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