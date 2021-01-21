На Украине предложили создать достающую до Кремля ракету

Украина должна расходовать на перевооружение армии по несколько миллиардов долларов в год. Об этом военный эксперт Валентин Бадрак заявил в эфире телеканала «Апостроф».

По его словам, нужно иметь ракеты, чтобы через пять лет «показать Кремлю зубы».