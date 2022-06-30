На Украине предложили принудительно депортировать население из зоны боевых действий
Украинские власти предложили принять закон о принудительной депортации жителей зон боевых действий. Об этом рассказал глава подконтрольной Киеву Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
Чиновник отметил, что «были предложения определенных депутатов» вывезти население из Лисичанска.
«Мы предложили им: пожалуйста, примите быстренько законопроект про депортацию, и мы будем вывозить людей», — приводит слова Гайдая РИА Новости.
По словам чиновника, принять такой законопроект «несложно», однако почему-то этого не делают, пишет Газета.ру.
Гайдай добавил, что в Лисичанске сложилась тяжелая ситуация для украинских войск: обстрелы города ведут со всех сторон, при этом в населенном пункте остается около 15 тысяч мирных граждан, пишет Ura.ru.
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