На Украине предложили принудительно депортировать население из зоны боевых действий

Украинские власти предложили принять закон о принудительной депортации жителей зон боевых действий. Об этом рассказал глава подконтрольной Киеву Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

В ЛНР заявили о выходе из Лисичанска около 500 украинских военных и 74 наёмников

Чиновник отметил, что «были предложения определенных депутатов» вывезти население из Лисичанска.

«Мы предложили им: пожалуйста, примите быстренько законопроект про депортацию, и мы будем вывозить людей», — приводит слова Гайдая РИА Новости.

По словам чиновника, принять такой законопроект «несложно», однако почему-то этого не делают, пишет Газета.ру.

Гайдай добавил, что в Лисичанске сложилась тяжелая ситуация для украинских войск: обстрелы города ведут со всех сторон, при этом в населенном пункте остается около 15 тысяч мирных граждан, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДепортацияУкраина
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