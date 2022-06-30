На Украине предложили принудительно депортировать население из зоны боевых действий

Чиновник отметил, что «были предложения определенных депутатов» вывезти население из Лисичанска.

«Мы предложили им: пожалуйста, примите быстренько законопроект про депортацию, и мы будем вывозить людей», — приводит слова Гайдая РИА Новости.

По словам чиновника, принять такой законопроект «несложно», однако почему-то этого не делают, пишет Газета.ру.

Гайдай добавил, что в Лисичанске сложилась тяжелая ситуация для украинских войск: обстрелы города ведут со всех сторон, при этом в населенном пункте остается около 15 тысяч мирных граждан, пишет Ura.ru.

