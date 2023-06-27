На Украине предложили переименовать город Запорожье
Комиссия по стандартам государственного языка Украины рекомендовала переименовать город Запорожье, сообщают СМИ.
Отмечается, что Запорожье вошло в список топонимов, которые «могут не соответствовать нормам украинского языка». Также авторы инициативы заявили о связи названия города с «российской имперской политикой».
На поиск нового названия для Запорожья отведено шесть месяцев.
Власти Харькова переименовали ряд улиц города в честь погибших командиров и бойцов ВСУ. Так, улица Плехановская получила имя добровольца нацбатальонов Георгия Тарасенко, Державинская переименована в честь командира батальона «Волки да Винчи» Дмитрия Коцюбайло, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru